На трассе в Тамбовской области столкнулись три грузовика

После столкновения один из автомобилей врезался в припаркованный КамАЗ Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали три грузовых автомобиля, произошла 29 декабря в 5 часов 15 минут на 428 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского района. 34-летний водитель автомобиля «АB 434250», не выбрал необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовиком «3010GA» под управлением 41-летнего мужчины. От удара этот автомобиль потерял управление и врезался в припаркованный на обочине автомобиль «KAMAZ 5490-S5» в составе полуприцепа цистерна «NEFAZ 96895-30».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «3010GA» с различными травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.