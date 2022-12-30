За запуск праздничного салюта тамбовчан могут оштрафовать

Согласно постановлению правительства Тамбовской области с 29 декабря по 9 января в регионе установлен особый противопожарный режим. Поэтому фейерверки и другие виды пиротехники нельзя использовать на объектах отдыха, общественного питания, в культурно-развлекательных учреждениях, местах с массовым пребыванием людей. А вот бенгальские огни и хлопушки в общественных местах не возбраняются.

Кроме того, салюты нельзя запускать ближе 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (у автомобильных дорог можно), топливно-энергетического комплекса.

Наконец, фейерверки нельзя запускать ближе 50 метров от жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, частных домовладений.

- Нарушение указанных запретов влечет за собой наложение штрафа для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – 15 до 30 тысяч рублей, юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей, - сообщают в правительстве Тамбовской области.