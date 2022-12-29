Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Олега Иванова будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни

7 декабря в Октябрьский районный суд Тамбова поступило уголовное дело, которое возбудили в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Тамбовской области Олега Иванова. Экс-чиновника обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

- 29 декабря в закрытом судебном заседании состоялось предварительное слушание уголовного дела, в результате которого судом вынесено постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности мировому судье судебного участка №8 Октябрьского района, - сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тамбовской области.

Максимальное наказание за такое преступление – до двух лет лишения свободы.