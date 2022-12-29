Следственное управление Тамбовской области заинтересовалось проблемой водоснабжения в Котовске

Специалисты следственного управления выявили в социальных сетях информацию о некачественном водоснабжении нескольких домов в Котовске. Вода, поступающая в жилые дома по адресам Посконкина 8б и Октябрьская 34, 58, непригодна для приготовления пищи и хозяйственных нужд.

Как сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области, руководитель следственного управления поручил руководителю Тамбовского межрайонного следственного отдела выяснить, в чем суть и причины проблемы, а также в кратчайшие сроки принять меры для ее решения.