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НовостиОбщество29 декабря 2022 13:15

Следственное управление Тамбовской области заинтересовалось проблемой водоснабжения в Котовске

Информация о некачественном водоснабжении ряда домов появилась в социальных сетях
Марина МАКОВЛЕВА

Специалисты следственного управления выявили в социальных сетях информацию о некачественном водоснабжении нескольких домов в Котовске. Вода, поступающая в жилые дома по адресам Посконкина 8б и Октябрьская 34, 58, непригодна для приготовления пищи и хозяйственных нужд.

Как сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области, руководитель следственного управления поручил руководителю Тамбовского межрайонного следственного отдела выяснить, в чем суть и причины проблемы, а также в кратчайшие сроки принять меры для ее решения.