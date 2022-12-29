В Тамбовской области при столкновении машин получили травмы два водителя

Дорогу не поделили две иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 28 декабря в 8 часов 8 минут в районе дома №1 по улице Советская, мкр. Кочетовка, города Мичуринска. 54-летний водитель автомобиля «КИА РИО» из-за снегопада не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КИА РИО» под управлением 55-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия оба воителя на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.