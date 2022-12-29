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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:14

В праздничные дни в Тамбове будут круглосуточно работать аварийно-диспетческие службы

В случае возникновения проблем, жители смогут обратиться в свою УК или городскую диспетчерскую службу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний Тамбова в праздничные дни будут работать круглосуточно. Об этом шла речь на совещании с руководителями УК, которое провели в администрации города.

- Отдельно обсудили взаимодействие между городскими структурами и аварийными службами в случае нештатных ситуаций, уборку входных групп и прилегающих территорий, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Руководителям УК было поручено проверить сети, материально-техническую базу, приобрести все необходимые запчасти и оперативно реагировать на обращения граждан.

Как отметил председатель комитета ЖКХ Сергей Серегин, в настоящий момент все управляющие компании предоставили список дежурных в новогодние дни. В случае необходимости жители в первую очередь должны обращаться в свою УК (телефон диспетчерской указан в платежке) либо в ЦГДС Тамбова по телефону 72-03-39.

Кроме того, он обратил внимание на содержание контейнерных площадок. В предстоящие праздники необходимо своевременно подавать заявки регоператору, чтобы мусор был оперативно вывозился и не копился.