Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 11:12

Тамбовские приставы снимали деньги со счета москвича, который оказался двойником должника

Мужчина обратился в прокуратуру
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Рассказовская межрайонная прокуратура инициировала проверку по обращению жителя Москвы о нарушении его прав. Установлено, что судебными приставами ОСП по Рассказовскому и Бондарскому районам применялись меры к исполнению судебных постановлений принудительного характера, из-за этого со счета заявителя списывались деньги При этом, каких-либо задолженностей мужчина не имел и не являлся должником по исполнительным производствам. Указанное стало возможным из-за ошибочной идентификации должника судебными приставами-исполнителями.

- В целях защиты прав заявителя и устранения нарушений законодательства об исполнительном производстве в адрес руководителя регионального управления ФССП России межрайонная прокуратура внесла представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Установлен действительный должник. Права заявителя, обратившегося в прокуратуру за помощью, восстановлены.