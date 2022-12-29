Тамбовские приставы снимали деньги со счета москвича, который оказался двойником должника

Рассказовская межрайонная прокуратура инициировала проверку по обращению жителя Москвы о нарушении его прав. Установлено, что судебными приставами ОСП по Рассказовскому и Бондарскому районам применялись меры к исполнению судебных постановлений принудительного характера, из-за этого со счета заявителя списывались деньги При этом, каких-либо задолженностей мужчина не имел и не являлся должником по исполнительным производствам. Указанное стало возможным из-за ошибочной идентификации должника судебными приставами-исполнителями.

- В целях защиты прав заявителя и устранения нарушений законодательства об исполнительном производстве в адрес руководителя регионального управления ФССП России межрайонная прокуратура внесла представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Установлен действительный должник. Права заявителя, обратившегося в прокуратуру за помощью, восстановлены.