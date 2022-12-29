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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 10:41

Тамбовчанин, чуть не убивший знакомого, отправится в колонию на 6,5 лет

Его признали виновным в покушении на убийство
Марина МАКОВЛЕВА

Суд признал достаточными доказательства, собранные Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области. 36-летний местный житель признан виновным в покушении на убийство.

Установлено, что мужчина гостил у бывшей сожительницы. Кроме него, в застолье участвовал его знакомый, который начал оказывать женщине знаки внимания. Мужчина приревновал бывшую возлюбленную и схватился за нож. Он ударил 42-летнего соперника в шею, повредив трахею. От смерти потерпевшего спасла только своевременно оказанная медицинская помощь.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.