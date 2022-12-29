В Моршанске пенсионерка сама отдала мошеннику 100 тысяч рублей

В отдел полиции Моршанска поступила информация о мошенничестве. 80-летняя женщина рассказала, что неизвестный позвонил ей, представившись сотрудником полиции. Он сообщил, что соседка пенсионерки совершила ДТП и от тюрьмы ее может спасти только крупная сумма денег.

Женщина собрала свои сбережения и передала 100 тысяч рублей приехавшему молодому человеку. И только потом поняла, что была обманута. Полицейские нашли и задержали 21-летнего злоумышленника.

- У задержанного был изъят сотовый телефон и личная банковская карта, на которую аферист успел перевести деньги в сумме 100 000 рублей, деньги будут возвращены потерпевшей. Проверяется причастность молодого человека к аналогичным фактам мошенничества, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.