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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 7:50

В Тамбовской области водитель иномарки погиб после того, как его машина съехала с дороги и опрокинулась

56-летний мужчина погиб на месте, а его 14-летняя пассажирка оказалась в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель иномарки погиб на месте

Водитель иномарки погиб на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой смертельные травмы получил 56-летний мужчина, произошла 28 декабря в 7 часов 10 минут на 75 километре автодороги «Тамбов-Шацк» Моршанского района, которая проходит через село Ивенье. Водитель, управляявший автомобилем «RENAULT LOGAN» во время снегопада не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, съехал с дороги в кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате ДТП 56-летний водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, его 14-летнюю пассажирку медики доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.