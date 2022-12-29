В Тамбовской области водитель иномарки погиб после того, как его машина съехала с дороги и опрокинулась

Водитель иномарки погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой смертельные травмы получил 56-летний мужчина, произошла 28 декабря в 7 часов 10 минут на 75 километре автодороги «Тамбов-Шацк» Моршанского района, которая проходит через село Ивенье. Водитель, управляявший автомобилем «RENAULT LOGAN» во время снегопада не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, съехал с дороги в кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате ДТП 56-летний водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, его 14-летнюю пассажирку медики доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.