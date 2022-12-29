Жители новых территорий Тамбова с 1 января смогут обращаться в Центральную диспетчерскую службу города

В преддверии новогодних праздников в мэрии Тамбова прошло совещание с ресурсоснабжающими организациями. Впервые в нем приняли участие ресурсопоставщики, работающие на территории п. Строитель, Бокино, П-Пригородное, которые в соответствии с законом области с 1 января будут являться частью городского округа. Всем коммунальным организациям поручено исключить случаи отключения либо приостановления подачи коммунальных услуг в целях проведения плановых работ в период с 31 декабря по 8 января.

Также ресурсопоставщики должны проверить наличие запасных частей и материалов, которые могут потребоваться в случае аварий на сетях. Подробно обсудили работу аварийных бригад «РКС-Тамбов» по устранению засоров канализационной системы, т.к. от горожан поступает много жалоб. Руководство компании представит подробный план по разрешению проблемы. Кроме того, водоканал проверит режимные карты на водозаборных узлах, чтобы избежать случаев несогласованного снижения давления во время интенсивного разбора воды.

- В течение всех праздничных дней Центральная городская диспетчерская служба будет работать в круглосуточном режиме. По телефону 72-03-39 с 1 января 2023 года могут обращаться и жители п. Строитель, Бокино, Покрово-Пригородное, Тригуляй, Перикса, Лужки, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Для решения проблемы частого отключения электроэнергии в присоединенных к городу населенных пунктах будет организовано взаимодействие с руководством филиала «МРСК Центра – Тамбовэнерго».