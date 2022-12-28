Мошенник пытался выманить сбережения у жительницы Мичуринского района

Жительнице поселка им. Калинина в Мичуринском районе позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал, что племянница женщины стала виновницей ДТП и может надолго попасть в тюрьму. Но за миллион рублей дело можно уладить.

Испуганная пенсионерка поверила мошеннику и согласилась отдать все свои сбережения - 150 000 рублей. Злоумышленник сказал, что за деньгами приедет курьер.

К счастью, родственники успели остановить женщину и обратились в полицию. В результате оперативной работы полицейских был задержан 25-летний уроженец Орловской области. Он дал признательные показания в отделе полиции, у молодого человека изъяли банковскую карту и сотовый телефон.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, мужчина рассказал, что ранее пытался совершить мошенничество в Мичуринске и Липецке.