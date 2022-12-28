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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 15:12

В Тамбовской области под суд пойдут производители наркотиков

Жители Пичаевского района организовали подпольную лабораторию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные организованной группой).

По версии следствия, двое жителей Пичаевского района, действуя в составе организованной группы, в одном из домовладений Жердевского района организовали «подпольную нарколабораторию», где изготавливали синтетический наркотик (мефедрон). Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области, которые обнаружили и изъяли около 60 кг наркотических средств, лабораторное и вспомогательное оборудование.

- После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Тамбовский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.