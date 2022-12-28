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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:32

В Татанове появился регулируемый пешеходный переход

До сих пор местные жители рисковали жизнью, переходя оживленную трассу
Марина МАКОВЛЕВА
Село Татаново стало безопаснее

Село Татаново стало безопаснее

В селе Татанове Тамбовского района на перекрестке автодороги Р-208 и северного обхода Тамбова появился регулируемый пешеходный переход со светофорами и кнопкой вызова зеленого сигнала. Также здесь установлены соответствующие дорожные знаки.

Как пояснили в администрации Тамбовского района, необходимость установки светофора в этом месте давно назрела, так как северный обход является оживленной трассой, где нередки ДТП. До сих пор местным жителям приходилось перебегать дорогу с риском для жизни. Поэтому сельчане подняли этот вопрос на личном приеме главы Тамбовской области Максима Егорова.

Фото администрации Тамбовского района