В Татанове появился регулируемый пешеходный переход

Село Татаново стало безопаснее

В селе Татанове Тамбовского района на перекрестке автодороги Р-208 и северного обхода Тамбова появился регулируемый пешеходный переход со светофорами и кнопкой вызова зеленого сигнала. Также здесь установлены соответствующие дорожные знаки.

Как пояснили в администрации Тамбовского района, необходимость установки светофора в этом месте давно назрела, так как северный обход является оживленной трассой, где нередки ДТП. До сих пор местным жителям приходилось перебегать дорогу с риском для жизни. Поэтому сельчане подняли этот вопрос на личном приеме главы Тамбовской области Максима Егорова.

Фото администрации Тамбовского района