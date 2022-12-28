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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:08

В Тамбове на праздничных мероприятиях запрещено использовать беспилотники

Для запуска дрона придется получать специальное разрешение
Марина МАКОВЛЕВА

С 24 декабря в Тамбове ведется усиленное патрулирование. А 31 декабря количество нарядов ДПС и ППС будет увеличено еще на 30 %. При этом маршруты патрулирования будут приближены к местам новогоднего отдыха.

- Особое внимание обращено на применение беспилотных летающих устройств: попытки их использования будут строго пресекаться. Запуск беспилотников возможен только в случае получения специального разрешения в администрации города Тамбова. Для этого пилот должен предоставить внушительный пакет документов, - рассказали в администрации города Тамбова.

К настоящему моменту уже сформированы графики дежурств всех служб, проведена проверка готовности сил и средств.