В Тамбове на праздничных мероприятиях запрещено использовать беспилотники

С 24 декабря в Тамбове ведется усиленное патрулирование. А 31 декабря количество нарядов ДПС и ППС будет увеличено еще на 30 %. При этом маршруты патрулирования будут приближены к местам новогоднего отдыха.

- Особое внимание обращено на применение беспилотных летающих устройств: попытки их использования будут строго пресекаться. Запуск беспилотников возможен только в случае получения специального разрешения в администрации города Тамбова. Для этого пилот должен предоставить внушительный пакет документов, - рассказали в администрации города Тамбова.

К настоящему моменту уже сформированы графики дежурств всех служб, проведена проверка готовности сил и средств.