Два жителя Рассказовского района лишились своего двухколесного транспорта

В дежурную часть полиции в Рассказово поступило сообщение потерпевшей о краже велосипеда. Пенсионерка оставила транспорт у дома на улице Плеханова, а после не нашла его на прежнем месте.

Сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего мужчину, который признался, что увидел не пристегнутый замком велосипед и украл его. Чужую вещь мужчина продал, а деньги потратил.

Кроме того, участковые уполномоченные выяснили, что в селе Шилово Рассказовского района был украден мопед. По подозрению задержали 31-летнего местного жителя. Он признался, что увел мопед прямо из сарая.

- Похищенный мопед изъят и будет возвращен владельцу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция грозит виновному наказанием в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.