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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 8:31

Под Тамбовом мусоровоз съехал в кювет

Причиной ДТП стала обледеневшая дорога
Марина МАКОВЛЕВА
После происшествия машине потребуется ремонт

После происшествия машине потребуется ремонт

Недалеко от деревни Орловка в Тамбовском районе мусоровоз боковой загрузки опрокинулся в кювет.

Как подчеркивают в АО "Тамбовская сетевая компания", водитель соблюдал скоростной режим. Состояние техники позволяет сделать вывод, что причиной произошедшего стало отсутствие обработки дорожного полотна антигололедными реагентами.

Пострадавших нет, но машине потребуется ремонт. На маршрут был выпущен резервный мусоровоз.

Фото АО "Тамбовская сетевая компания"