В Тамбовской области медик не отправил документы ребенка на медико-социальную экспертизу

В прокуратуре Никифоровского района провели проверка по обращению законного представителя несовершеннолетнего о нарушении учреждением здравоохранения прав ребенка-инвалида. Установлено, что заявитель в октябре текущего года обратился в ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ» для получения направления на очередное переосвидетельствование ребенка-инвалида. Через два дня участковый врач-педиатр составил направление на медико-социальную экспертизу, однако документы в установленный законом срок в бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области направлены не были.

- В целях защиты прав несовершеннолетнего и устранения выявленных нарушений прокуратура в адрес главного врача больницы внесла представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен в кратчайшие сроки, документы направлены в бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области, - сообщает региональная прокуратура. - Права ребенка-инвалида восстановлены.