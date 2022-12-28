Стал известен график работы МРЭО ГИБДД и МФЦ Тамбовской области в новогодние праздники

В Госавтоинспекции рассказали о работе МРЭО ГИБДД УМВД в период предстоящих праздничных и выходных дней. В это время приём жителей по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации автомобилей, а также замене и получении водительских удостоверений будет проводится по следующему графику:

31 декабря 2022 рабочий день с 8:00 до 17:00

с 1 по 3 января 2023 года выходные дни

4 и 5 января 2023 года - рабочие дни с 8:00 до 17:00

с 7 по 9 января 2023 года - выходные дни.

С 10 января 2023 года приём граждан будет осуществляется в обычном режиме.

Госавтоинспекция напоминает о возможности заполнения электронного заявления на регистрацию автомототранспорта используя Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Данная функция позволяет значительно сократить время получения государственной услуги и записаться на приём в удобное время, также пользователи Единого портала госуслуг, смогут оплачивать пошлину со скидкой 30%.

Также меняется режим работы сети МФЦ. 31 декабря является выходным днем. С 1 по 8 января 2023 года — праздничные дни. К действующему графику работы многофункциональные центры вернутся с 9 января 2023 года.

Последним рабочим днем перед длинными выходными станет 30 декабря. В этот день многофункциональные центры в Тамбове и Мичуринске будут вести прием заявителей с 8.00 до 18.00.

- В новогодние праздники тамбовчане смогут получить необходимые государственные и муниципальные услуги через интернет, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Можно воспользоваться единым и региональным порталами госуслуг. Для этого необходимо иметь учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации.