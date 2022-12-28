Тамбовчан предупреждают о сильном снегопаде

Жителей Тамбовской области предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. По данным Тамбовского ЦГМС – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 1-3 часа, на территории Тамбовской области ожидается сильный снег с ухудшением видимости в снеге до 200-500 м, с сохранением в течение дня.

- Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Тамбовской области обращается ко всем жителям и гостям Тамбовской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.