В Тамбовской области в авариях за год пострадали 45 детей

Госавтоинспекторы проводят для детей акцию «Зимние каникулы». В текущем году на территории Тамбовской области зарегистрировано 917 дорожно-транспортных происшествий, в которых 113 человек погибли и 1234 получили ранения. Особую тревогу вызывает состояние аварийности с участием детей.

Так, за 11 месяцев 2022 года на территории города Тамбова зарегистрировано 43 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Погибших нет, этот показатель находится на уровне уровень прошлого года, но 45 детей получили ранения разной степени тяжести.

- Накануне каникул сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные учреждения, где с детьми проведут беседы по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, а также проведут беседы с родителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.