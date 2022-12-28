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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 8:19

В Тамбове на бульваре Энтузиастов сбили мужчину, который переходил дорогу на «красный»

20-летнему пешеходу помощь оказали на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пешеход пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора

Пешеход пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 27 декабря в 23 часа 39 минут в районе дома № 1 «Е» на бульваре Энтузиастов города Тамбова. 28-летний водитель «Фольксваген Пассат» наехал на 20-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал, пешехода на месте дорожно-транспортного происшествия осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В этот же день произошло еще одно происшествие с участием пешехода. В районе дома №61 по улице Коммунальная рабочего поселка Мордово 28-летний водитель «LADA VESTA» сбил 56-летнюю женщину, которая двигалась по проезжей части дороги в попутном направлении транспортного средства.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Мордовскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Пешеход шла по краю дороги

Пешеход шла по краю дороги

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области