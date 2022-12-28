В Тамбовской области во время праздников усилят меры безопасности

В Тамбовской области в новогодние праздники и выходные дни усилят меры безопасности. По данным Национального антитеррористического комитета, в условиях проведения Вооруженными Силами РФ специальной военной операции значительно возросла активность украинских спецслужб по подготовке и совершению на территории России диверсионно-террористических актов. Основными целями преступных устремлений являются объекты промышленности, транспорта, энергетики, военные части и места массового пребывания людей.

- Со стороны региональной власти, органов госбезопасности и обеспечения правопорядка будут приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

В аппарате Антитеррористической комиссии области подчеркивают, что эффективным инструментом по противодействию террористическим угрозам является бдительность граждан. Обо всех случаях обнаружения подозрительных личностей и опасных, бесхозных предметов АТК области просит сообщать по следующим телефонам:

УФСБ по Тамбовской области дежурный 72-40-70

УМВД по Тамбовской области дежурная часть 79-93-65, 02

Дежурный диспетчер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области 79-56-44

Управление Росгвардии по Тамбовской области 77-26-72