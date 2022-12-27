В Тамбовской области многодетной семье выделили землю без введенных в эксплуатацию коммуникаций

Прокуратура Тамбовской области провела проверку по обращению многодетной матери из Инжавинского района. Женщине предоставили земельный участок без введенных в эксплуатацию инженерных коммуникаций.

На землю для индивидуального жилищного строительства многодетная семья может претендовать по закону. Местная администрация предложила женщине участок, к которому подведены вода, канализация, газ и свет. Но в эксплуатацию эти сети не введены. Прокуратура внесла представление главе администрации Инжавинского поссовета.

- Многодетной семье предоставлен земельный участок с введенными в эксплуатацию инженерными коммуникациями и асфальтированной дорогой, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.