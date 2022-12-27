Тамбовчанин угрожал убийством своей жене

26 декабря в полицию Моршанска поступило сообщение о совершённом ранее преступлении. Участковые уполномоченные полиции выехали на улицу Низовую и опросили участников конфликта, который произошёл ранее 24 декабря. Сотрудники полиции выяснили, что в тот день в 20 часов 15 минут между супругами произошла ссора, во время которой 37-летний мужчина схватил со стола кухонный нож и держа его в руках высказывал угрозы в адрес своей жены. Позже мужчина успокоился.

Выяснилось, что мужчина ранее уже имел за плечами криминальный опыт, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В МОМВД Моршанский было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).