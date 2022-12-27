В Мичуринске прокуратура обнаружила нарушения при строительстве водозаборного узла в учхозе Роща

В Мичуринске завершаются работы по строительству водозаборного узла в микрорайоне учхоз Роща по нацпроекту «Жилье и городская среда». Воду от него будут получать более 500 жителей.

Однако прокуратура города Мичуринска выявила, что строящийся узел будет присоединен к водопроводной сети протяженностью свыше 2 км, построенной в 1959 году. Причем, вопреки законодательству, администрация города не проводила оценку износа старых сетей, в перечень объектов для заключения концессионного соглашения сети не включены. Из-за этого у горожан впоследствии могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

- По данному факту главе города прокурором внесено представление, в котором поставлен вопрос о незамедлительном принятии предусмотренных законом мер к обеспечению эффективного использования муниципального имущества на условиях концессионных соглашений для повышения качества услуг водоснабжения, - сообщают в прокуратуре города Мичуринска.