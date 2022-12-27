Тамбовчане смогут вызвать дежурного врача на дом в любой из праздничных дней

Во время новогодних праздников неотложные и диагностические службы медучреждений Тамбовской области будут работать ежедневно. В любой день тамбовчане смогут вызвать на дом дежурного врача.

3 и 6 января тамбовские поликлиники будут работать в обычном режиме. В эти дни можно будет посетить узких специалистов.

Как отмечают в правительстве Тамбовской области, в новогодние праздники возрастает нагрузка на травматологию, скорую помощь, увеличивается количество отравлений, происходит обострение хронических заболеваний.