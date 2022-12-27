В 2023 году в Тамбовской области интернет проведут в 23 малых населенных пункта

В 2023 году в Тамбовской области к интернету подключат 23 малых населенных пункта. Выбор был сделан при помощи голосования, которое проходило с 12 октября по 26 ноября. В Тамбовской области в голосовании приняло участие 4713 жителей.

К примеру, по информации администрации Тамбовского района, в Притамбовье в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» интернет появится в деревне Малиновка-1-ая, селе Борщевка, поселках Кандауровский Дом инвалидов и Горельский лесхоз. Сейчас специалисты проверяют условия подключения в населенных пунктах, которые выбрали участники голосования.