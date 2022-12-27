Тамбовчанин разбил стекла в машине, чтобы наказать водителя за ДТП

В полицию поступило сообщение об умышленном повреждении автомобиля, припаркованного на обочине дороги Жердевка-Токаревка. Как оказалось, стекла в машине разбил 19-летний автовладелец из Токаревского района.

Задержанный молодой человек признался, что ночью ехал по заледеневшей трассе и попал в ДТП из-за двигавшейся впереди машины ВАЗ-2112. Автомобили остановились на обочине, но водитель «двенадцатой» сбежал, поэтому задержанный разбил стекла машины.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, сотрудники госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств, которые привели к инциденту на дороге. По результатам экспертизы будет возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо возмещения стоимости ущерба) или до 2 лет тюрьмы.