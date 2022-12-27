В Тамбовской области 11,5 тысяч человек заболели ОРВИ

Более 11,5 тысяч тамбовчан обратилось к врачам с признаками ОРВИ за прошедшую неделю. С начала ноября в регионе зафиксировано 382 случая свиного гриппа.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области, в связи с этим в Тамбове школьникам с 5-го по 11-й классы продлили дистанционное обучение, а в младших классах на неделю раньше начались каникулы.

Чтобы избежать заболевания специалисты советуют сократить время нахождения в местах с большим скоплением людей и не контактировать с заболевшими. В группе риска - люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры и малыши до года.