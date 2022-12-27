Тамбовчанин украл с карты знакомого 140 тысяч рублей и купил себе «IPhone 11»

21 декабря в дежурную часть ОП №3 УМВД России по г. Тамбову обратился 33-летний житель г. Мичуринска. Он сообщил полицейским, что кто-то похитил с принадлежащей ему банковской карты деньги. Сотрудниками уголовного розыска установили, что в день пропажи банковской карты мужчина распивал спиртные напитки с малоизвестными ему людьми. При покупке алкоголя мичуринец расплатился с помощью банковской карты, а находившийся рядом 18-летний знакомый запомнил ПИН-код. Воспользовавшись тем, что после употребления спиртного владелец карты уснул, молодой человек украл карту и в одном из отделений банка снял со счёта 140 000 рублей. Их он потратил на покупку смартфона «IPhone 11» и личные нужды.

- В ходе расследования уголовного дело выяснилось, что задержанный причастен к аналогичному преступлению, совершенному еще 24 ноября. Тогда он украл более 37 000 рублей с банковской карты, которая принадлежала 30-летнему жителю Рассказово, - сообщает УМВД России по Тамбовской области. - По данным фактам возбуждены уголовные дела по ча. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). За такое преступление грозит до шести лет лишения свободы.