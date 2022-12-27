В Тамбове в чужой квартире найден труп мужчины

Тамбовские следователи устанавливают обстоятельства убийства 34-летнего мужчины. Его тело было обнаружено в квартире на улице Свободной в Тамбове с явными признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи быстро установили, что к преступлению причастен 45-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление.

По версии следствия, подозреваемый познакомился возле магазина с мужчиной и пригласил его к себе. Во время застолья гость узнал о криминальном прошлом хозяина квартиры и оскорбил его. Мужчины подрались и в итоге подозреваемый задушил гостя. Затем он вызвал такси и скрылся.

- В настоящее время фигурант задержан. Расследование уголовного дела продолжается, прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.