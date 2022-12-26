В Котовске из магазина украли 60 тысяч рублей

В полицию Котовска поступило сообщение продавца одного из магазинов города. Он рассказал, что в торговую точку кто-то забрался и украл почти 61 тысячу рублей.

Как выяснилось, неизвестный отжал пластиковую дверь, чтобы проникнуть внутрь. На месте происшествия обнаружены отпечатки пальцев и следы бурого цвета.

Подозрение пало на знакомого одной из продавцов. Полицейские нашли его дома в селе Гавриловка в состоянии алкогольного опьянения.

- Во время осмотра места происшествия в доме обнаружен и изъят топор, которым злоумышленник взломал дверь магазина, а также денежные средства. При предъявлении неопровержимых доказательств злоумышленник дал признательные показания, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.