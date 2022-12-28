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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 6:14

Тамбовчанин во время дружеского застолья пытался убить знакомого

Мужчина нанес ему несколько ударов ножом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Ленинском МСО города Тамбов СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 24 декабря подозреваемый в ходе застолья по случаю дня рождения родственника вступил в спор с одним из гостей, который во время общения оскорбительно высказался в его адрес. Разозлившись, мужчина схватил нож и нанес обидчику несколько ударов, в том числе, в область сердца. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 38-летний потерпевший остался жив.

- В настоящее время злоумышленник задержан, по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.