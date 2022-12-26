Двое тамбовчан пойдут под суд за торговлю «паленым» алкоголем

Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра, которые обвиняются в совершении преступлений по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное неоднократное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2019 года, мужчины занимались приобретением и сбытом немаркированного алкоголя без получения соответствующей лицензии и заключения договоров с правообладателями товарных знаков. В ходе обысков в помещениях, используемых злоумышленниками для хранения немаркированного алкоголя, сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 1000 бутылок спиртосодержащей продукции на сумму свыше 700 тыс. рублей.

- После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тамбовский районный суд, - сообщает региональная прокуратура.