В Тамбове начали ремонт коллектора на ул. К. Маркса

Работы завершат до конца года

В Тамбове приступили к ремонту лопнувшего коллектора, который расположен на ул. К. Маркса у 29-го лицея. Прежде чем приступить работам специалисты водоканала продумали организацию дорожного движения на этом участке, и установили в итоге больше 50 предупреждающих знаков. Вечером 24 декабря, рабочие начали вскрывать дорожное покрытие.

- В настоящее время на повреждённом участке проводится монтаж новой трубы диаметром 500 мм., - сообщают в пресс-службе РКС-Тамбов. - В связи с тем, что данная транспортная артерия достаточно оживлённая, основные работы будут проводиться в ночное время. Их планируется завершить до нового года. Коллектор сейчас работает, пропускная способность восстановлена, залития подвалов нет.

Фото РКС-Тамбов