18-летний житель Мичуринска попался на краже из магазина

В ОМВД по Мичуринску поступило сообщение о краже в микрорайоне Кочетовка. Полицейские установили, что в магазин на улице Ударной проник неизвестный. Для этого он разбил стекло на двери.

Добычей воришки стали продукты и 500 рублей из кассы. Экспертам криминалистам удалось обнаружить следы пальцев злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель.

- Парень дал признательные показания в отделе полиции, задержанному придется возместить причиненный материальный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.