Прокурор Мичуринского района взыскал взятку сотруднику техникума в доход государства

Суд удовлетворил иск прокурора Мичуринского района, предъявленный к осужденному за получение взятки сотруднику Мичуринского аграрного техникума.

- Взыскание денежных средств, полученных в качестве взятки, в доход Российской Федерации представляет собой меру гражданско-правовой ответственности гражданина за совершение коррупционного правонарушения. Решением суда в доход Российской Федерации взыскана денежная сумма неосновательного обогащения в размере 15000 рублей, - рассказали в прокуратуре Мичуринского района.