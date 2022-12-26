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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 10:39

Прокурор Мичуринского района взыскал взятку сотруднику техникума в доход государства

15 тысяч рублей направятся в казну Российской Федерации
Марина МАКОВЛЕВА

Суд удовлетворил иск прокурора Мичуринского района, предъявленный к осужденному за получение взятки сотруднику Мичуринского аграрного техникума.

- Взыскание денежных средств, полученных в качестве взятки, в доход Российской Федерации представляет собой меру гражданско-правовой ответственности гражданина за совершение коррупционного правонарушения. Решением суда в доход Российской Федерации взыскана денежная сумма неосновательного обогащения в размере 15000 рублей, - рассказали в прокуратуре Мичуринского района.