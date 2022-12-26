В Никифоровском районе присяжные признали мужчину виновным в убийстве собутыльника

В Никифоровском районном суде присяжные признали 63-летнего жителя села Сабуро-Покровское виновным в убийстве знакомого.

Подсудимый поссорился с 57-летним приятелем из-за того, что тот отказался идти за алкоголем. Выданные ему для этих целей 200 рублей мужчина отдать тоже отказался. Тогда подсудимый догнал знакомого и несколько раз ударил его по голове, намереваясь убить. Попытка увенчалась успехом - потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник пытался уйти от ответственности, поэтому выбрал суд присяжных, где представил свою версию развития событий, по которой он преступления не совершал.

При первом рассмотрении уголовного дела присяжные поверили мужчине, его оправдали. Но оправдательный приговор был отменен по представлению государственного обвинителя, дело направили на новое судебное разбирательство.

- При новом рассмотрении уголовного дела государственные обвинители убедили коллегию присяжных заседателей в виновности подсудимого. Единодушным вердиктом присяжных заседателей он был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. По ходатайству государственных обвинителей после провозглашения обвинительного вердикта подсудимый заключен под стражу. Обсуждение последствий вердикта и вынесение судебного решения запланировано на январь 2023 года, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.