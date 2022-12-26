В Тамбовской области фельдшер вносил в систему данные о вакцинации, которой не проводилось

В УФСБ России по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении фельдшера одного из региональных учреждений здравоохранения, которого подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Установлено, что медработник, используя служебное положение, нарушил правила доступа к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, которая внесена в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ, чтобы вносить недостоверные сведения о вакцинировании пациентов.

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. – За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.