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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 8:39

Мошенница выманила у пенсионера 188 тысяч рублей

Женщина рассказала, что происходит замена денежных купюр, и предложила обмен на месте
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию обратился 92-летний мужчина, он рассказал, что его обманули. К пенсионеру пришла женщина, представившаяся сотрудником социальной службы. Она рассказала, что в стране происходит замена денежных купюр, и предложила пожилому человеку произвести обмен прямо на дому, не ходя по банкам.

Мужчина отдал мошеннице 188 000 рублей. В обмен он получил некие банкноты, оказавшиеся позже билетами банка приколов. Пенсионер со временем засомневался и принес поддельные купюры в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на поимку злоумышленника, рассказали в УМВД по Тамбовской области.