В Мичуринском районе водитель потерявшей управление машины выскочил с трассы и врезался в рекламную опору

Мужчина погиб до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 24 декабря в 21 час 5 минут на 395 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Мичуринского района. 50-летний мужчина, управляя автомобилем «НУUNDАI SОLАRIS», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в рекламную опору.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.