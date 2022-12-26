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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 8:21

В Мичуринском районе водитель потерявшей управление машины выскочил с трассы и врезался в рекламную опору

50-летний мужчина погиб на месте аварии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина погиб до приезда медиков

Мужчина погиб до приезда медиков

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 24 декабря в 21 час 5 минут на 395 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Мичуринского района. 50-летний мужчина, управляя автомобилем «НУUNDАI SОLАRIS», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в рекламную опору.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.