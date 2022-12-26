В Тамбове продолжается процесс присоединения к городу новых территорий

На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 23 декабря, в числе прочих, рассмотрели вопросы вхождения в состав областного центра населенных пунктов Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов Тамбовского района. Областой закон, утверждающий присоединение к столице региона 6 населенных пунктов – поселков Строитель и Тригуляй, сел Бокино и Покрово-Пригородное, а также деревень Перикса и Лужки в этот же день приняли на областном уровне.

- Со дня вступления этого закона в силу сельсоветы этих территорий утрачивают статус муниципальных образований, а город Тамбов становится их правопреемником, - рассказали в Гордуме. - С 1 января 2023 года досрочно прекращаются полномочия депутатов Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного Советов народных депутатов, а также полномочия глав этих сельсоветов. Соответствующие юридические лица ликвидируются. Правопреемником Советов народных депутатов станет Тамбовская городская Дума, а администрации Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов присоединятся к администрации города Тамбова.

Из-за присоединения новых муниципальных образований планируют изменить структуру городской администрации, в ней создадут специальное территориальное управление, в ведение которого будет решение вопросов местного значения на территориях 6 присоединенных населенных пунктов, также его специалисты должны будут наладить эффективное взаимодействия с жителями.

- Согласован и перечень муниципального имущества, которое находится в собственности Тамбовского района, расположенного в границах Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов, которое безвозмездно передается в собственность областного центра – это имущественные комплексы школ, детских садов, учреждений культуры, земельные участки, автомобильные дороги и другие объекты.