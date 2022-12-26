В городе объявили конкурс «Тамбов – наш общий дом»

Жителям областного центра предлагают поучаствовать в конкурсе «Тамбов - наш общий дом», а который они могут представить свою инициативу, касающуюся развития города или конкретной территории. Лучшие предложения и инициативы обещают поддержать и реализовать. Заявиться на конкурс могут члены советов микрорайонов, группы жителей и отдельные люди. Документы от участников и видеопрезентации проектов принимают в комитете по делам горожан и связям с общественностью мэрии Тамбова на ул. Советской, 182 в кабинете №23 до 15 января. Телефон: 48-15-76. Победителей определит специальная комиссия, церемонию награждения планируют провести 12 февраля в здании горадминистрации. Победителей конкурса наградят дипломом мэрии и денежной премией в размере 11494 рубля, а также подарком стоимостью 1000 рублей. Лауреаты также получат диплом, премию в 5747 рублей и подарок в пределах 1000 рублей.