Тамбовские хоккеисты по буллитам одолели казанский «Барс»

5 января «Тамбов» сыграет на сибирском льду с «Омскими Крыльями» (21-е место, 33 очка). Начало игры в 14:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 25 декабря, в Тамбове в рамках регулярного чемпионата ВХЛ местный одноименный клуб принимал казанский «Барс». Основное время завершилось вничью (2:2), после нулевого овертайма команды перешли к серии буллитов, где успех сопутствовал «волкам» - единственный точный бросок нанес Антон Лазарев. Итог – 3:2 в пользу «Тамбова». Отметим, что с игры татарстанский клуб огорчили Лазарев (48-я, 1:1) и Руслан Новрузов (52-я, 2:1).

После сегодняшнего игрового дня тамбовчане идут 10-ми с 43 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (54 балла), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 52). Теперь 5 января «Тамбов» сыграет на сибирском льду с «Омскими Крыльями» (21-е место, 33 очка). Начало игры в 14:00.