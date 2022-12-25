Тамбовчан предупредили о налипании мокрого снега

Тамбовчан предупреждают о налипании мокрого снега. Такая погода сохранится в течение всего дня 25 декабря. Об этом сообщили специалисты регионального филиала Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Чтобы избежать несчастных случаев спасатели просят соблюдать меры безопасности. Уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб жилищу, со двора и балконов в дом. Машину поставьте в гараж или подальше от деревьев, слабо укрепленных конструкций. На улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)