Баскетбольный клуб «Тамбов» завершил 2022-й год триумфом в черноземном дерби

После этого матча тамбовчане располагаются на 11-м месте с 20-ю очками. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В Тамбове в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местные «волки» принимали курские «Русичи». Уступив в первой четверти 14:23, гости попытались вернуться в игру. Выиграв второй отрезок 24:21, они снова сели в лужу в третьем – 21:27. И хотя заключительная четверть удалась «Русичам» (21:14), хозяева паркета довели встречу до победы. Итог – 85:80 в пользу «Тамбова».

В ТОП-5 результативных игроков «волков» вошли – Максим Хозяшев (16 очков), Роман Баландин, Никита Иванов (по 15), Сергей Рассказов (14) и Максим Лютыч (десять).

После этого матча тамбовчане располагаются на 11-м месте с 20-ю очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (27 баллов), московская «Руна» (25) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (23). Теперь 8 января «Тамбов» сыграет на выезде с «Темпом». Начало игры в 16:00.