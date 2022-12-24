Хоккейный клуб «Тамбов» одержал волевую победу над «Ладой»

После вчерашнего игрового дня тамбовчане идут 12-ми с 41 очком. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 23 декабря, в Тамбове в рамках регулярного чемпионата ВХЛ местный одноименный клуб принимал одного из лидеров турнира - тольяттинскую «Ладу». После нулевого первого периода автозаводцы с интервалом в 81 секунду дважды огорчили хозяев. Казалось, что от четвертого поражения кряду «Тамбов» уже ничто не спасет. Но подопечные Алексея Ваулина в который уже раз в этом розыгрыше продемонстрировали удивительные волевые качества. В течение десяти минут третьего периода – с 45-й по 55-ю – забросили четыре шайбы. Поочередно отличились – Александр Тимирев, Тимур Фаткуллин, Василий Жилов и Денис Ляпустин. Итоговый счет – 4:2 в пользу «волков».

После вчерашнего игрового дня тамбовчане идут 12-ми с 41 очком. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (54 балла), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 52). Теперь завтра, 25 декабря, «Тамбов» проведет заключительный матч календарного года – на домашнем льду встретится с казанским «Барсом» (18-е место, 36 очков). Начало игры в 13:00.