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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:34

Тамбовчане смогут получать свидетельства о рождении, смерти, браке и разводе в электронном виде

Переход на новую модель предоставления услуг произойдет с июля 2023 года
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовская область готовится перейти на электронную реестровую модель предоставления государственных услуг. Это означает, что пропадет необходимость оформления бумажного документа в органах ЗАГС региона. Переход произойдет с июля 2023 года.

- При этом каждый гражданин сможет в любой момент оперативно в электронном виде получить выписку из реестра - свидетельства о рождении, смерти, браке, разводе. Кроме того, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные, - поясняют в правительстве Тамбовской области.