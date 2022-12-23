Тамбовчане смогут получать свидетельства о рождении, смерти, браке и разводе в электронном виде

Тамбовская область готовится перейти на электронную реестровую модель предоставления государственных услуг. Это означает, что пропадет необходимость оформления бумажного документа в органах ЗАГС региона. Переход произойдет с июля 2023 года.

- При этом каждый гражданин сможет в любой момент оперативно в электронном виде получить выписку из реестра - свидетельства о рождении, смерти, браке, разводе. Кроме того, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные, - поясняют в правительстве Тамбовской области.