Тамбовские хоккеисты потерпели третье поражение подряд

23 декабря «Тамбов» сыграет дома с тольяттинской «Ладой». Начало матча в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В Тамбове в рамках регулярного чемпионата ВХЛ местный одноименный клуб принимал московскую «Звезду». На 7-й минуте Владимир Бобулев вывел «волков» вперед. Но их преимуществ продержалось всего 75 секунд, а на первый перерыв гости и вовсе ушли, ведя в счете (2:1). На 40-й минуте Руслан Новрузов выправил ситуацию, но концовка встречи прошла под диктовку столичных гостей. Победный гол на 49-й минуте провел Дмитрий Гренц, оформивший дубль. Итог – 4:2 в пользу «Звезды».

Таким образом, тамбовчане потерпели третье поражение подряд. Ранее они уступили «Ростову» (1:2) и новомосковскому АКМ (5:6).

После вчерашнего игрового дня «волки» идут 13-ми с 39 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (54 балла), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 50). Теперь сегодня, 23 декабря, «Тамбов» сыграет дома с тольяттинской «Ладой» (четвертое место, 48 очков). Начало игры в 18:30.